Stadio Maradona in vendita? Manfredi: “Nessuna offerta ricevuta, valuteremo quando arriverà”

Il Sindaco Manfredi risponde a De Laurentiis sull’acquisto dello Stadio Maradona e apre alla cessione dell’impianto di Fuorigrotta.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, risponde alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sull’acquisto dello Stadio Maradona. Il presidente del Napoli aveva annunciato l’intenzione di acquisire l’impianto di Fuorigrotta per ristrutturarlo in vista degli Europei 2032.

Intervistato dal TGR, Manfredi ha chiarito la posizione del Comune:

“Non abbiamo mai ricevuto un’offerta. Quando ci sarà un’offerta che segue le norme che oggi sono in vigore – a cui tutti si devono attenere perché parliamo di un bene pubblico – valuteremo le opportunità”

Il sindaco sottolinea l’importanza del rispetto delle normative vigenti, trattandosi di un bene pubblico. La questione dello Stadio Maradona rimane quindi aperta, con il Napoli interessato all’acquisto e il Comune pronto a valutare eventuali proposte concrete.

La ristrutturazione dell’impianto in vista degli Europei 2032 rappresenta un’opportunità significativa per la città, ma ogni decisione dovrà seguire l’iter previsto per la cessione di beni pubblici.

La palla passa ora a De Laurentiis e al Napoli, che dovranno formalizzare un’offerta ufficiale per avviare le trattative con l’amministrazione comunale.