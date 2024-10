Napoli, rifinitura a Milano prima del Milan: la scelta di Conte

Gli azzurri si preparano al big match di San Siro con un allenamento mattutino sul campo dell’Alcioni

Il Napoli non lascia nulla al caso nella preparazione della sfida contro il Milan. Antonio Conte ha scelto una soluzione inedita per la rifinitura pre-partita, portando i suoi ragazzi sul campo dell’Alcioni Milano.

Ultimissime Milan-Napoli: gli azzurri si allenano all’Alcioni

Una decisione studiata dal tecnico azzurro per ottimizzare la preparazione del match di San Siro. I tempi stretti dopo Napoli-Lecce, con un solo giorno di lavoro effettivo sul campo tra riposo e scarico, hanno spinto Conte a questa soluzione particolare.

La squadra partenopea si è quindi ritrovata questa mattina sul terreno di gioco della formazione di Serie C lombarda. Un’occasione importante per provare gli ultimi schemi e perfezionare la strategia per il big match della decima giornata.

La preparazione del Napoli verso il Milan

Non è la prima volta che Conte sorprende tutti con le sue scelte organizzative. Il tecnico salentino è noto per la sua maniacale attenzione ai dettagli, specialmente nella preparazione delle partite più importanti. La seduta mattutina servirà per mettere a punto gli ultimi accorgimenti tattici in vista della sfida di stasera.

Seguite la diretta testuale di Milan-Napoli su napolipiu.com: dalle formazioni ufficiali al racconto minuto per minuto del match, passando per le interviste del post partita e tutti gli approfondimenti esclusivi.

Dove vedere Milan-Napoli