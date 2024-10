Del Genio: “Vi spiego perchè sono tornato a Canale 8”

Il noto giornalista napoletano fa chiarezza sul suo ruolo nell’emittente televisiva campana

Paolo Del Genio rompe il silenzio e risponde alle recenti polemiche sulla sua presenza nelle trasmissioni di Canale 8. Il giornalista, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha voluto fare chiarezza sulla situazione.

“Sono tornato a Canale 8 ad inizio ottobre”, spiega Del Genio, “quando il palinsesto e le ospitate erano già stati definiti”. Il giornalista napoletano precisa che il suo accordo con l’emittente prevede una doppia presenza: fissa a “Linea Calcio” ogni sera dalle 20:05 e, a rotazione con altri ospiti, a “Ne Parliamo il Lunedì“.

La precisazione arriva in risposta ad alcune insinuazioni circolate sui social, che parlavano di una presunta esclusione dalla trasmissione del lunedì dopo sole due partecipazioni. Del Genio non ha risparmiato una stoccata ai detrattori: “Quelli che pensano di poter sapere tutto e che, con profili anonimi, commentano tutto, non sanno niente”.

Il ritorno di Del Genio a Canale 8 rappresenta un importante tassello per l’informazione sportiva partenopea. La sua presenza quotidiana a “Linea Calcio” garantisce ai tifosi del Napoli un’analisi approfondita e competente delle vicende azzurre.

