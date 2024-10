Milan-Napoli in diretta streaming gratis: come vederla su Dazn e TimVision

Una svolta storica per il calcio italiano: il big match della Serie A disponibile in chiaro per milioni di tifosi

Una notizia che farà felici i tifosi di Milan e Napoli: il big match del decimo turno di Serie A sarà visibile gratuitamente. Dazn e TimVision hanno infatti predisposto una trasmissione in chiaro per la sfida di martedì 29 ottobre alle 20:45.

La svolta storica di Dazn

Per la prima volta dal 1996, la Serie A torna visibile gratuitamente. Dazn ha annunciato una novità rivoluzionaria: i primi due milioni di utenti non abbonati potranno registrarsi e vedere Milan-Napoli senza costi. L’iniziativa rientra nel pacchetto “Try and Buy“, che prevede la visione di cinque eventi gratuiti senza alcun obbligo di sottoscrizione futura.

L’offerta di TimVision

Anche TimVision si unisce all’iniziativa, offrendo diverse modalità per seguire il match gratuitamente:

Streaming sul sito timvision.it

App mobile per iOS e Android

per iOS e Android Applicazione per Smart TV

TimVision Box

Come vedere la partita gratis

Per non perdere questa opportunità storica è necessario:

Accedere al sito o all’app di Dazn Registrarsi gratuitamente (per i primi 2 milioni di utenti) Selezionare Milan-Napoli

In alternativa, su TimVision:

Visitare timvision.it Accedere alla sezione dedicata al match Avviare lo streaming gratuito

Non perdete questa opportunità unica di vedere il big match gratuitamente. Per restare aggiornati su tutte le novità della Serie A e le iniziative speciali per i tifosi del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.