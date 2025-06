Napoli, radar su Frattesi e Kang-in Lee: il mercato guarda già alla nuova Champions

Dalla Champions alla Champions. Il Napoli osserva attentamente gli sviluppi della finale di Monaco di Baviera, con gli occhi puntati sia sul campo che sul mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis si prepara a muoversi con decisione nelle prossime settimane, accendendo i riflettori su due nomi in particolare: Davide Frattesi e Kang-in Lee. Due profili che corrispondono alle esigenze di una rosa destinata a cambiare volto, con molti addii e nuovi innesti all’orizzonte.

La squadra di Antonio Conte ha bisogno di intensità, inserimenti e gol: qualità che Frattesi, per caratteristiche, rappresenta perfettamente. Lo stesso vale per Kang-in Lee, esterno tecnico e fantasioso del Paris Saint-Germain, rimasto ai margini del progetto di Luis Enrique e rimasto in panchina anche nella finale.

Frattesi, occasione ghiotta (se parte Inzaghi)

Come racconta Mandarini sul Corriere dello Sport, la situazione di Frattesi è strettamente legata al futuro della panchina dell’Inter. Se Simone Inzaghi dovesse restare, appare probabile l’addio del centrocampista, già scontento per il minutaggio limitato. In stagione ha collezionato 47 presenze su 59 partite, ma solo 1.986 minuti totali e 16 da titolare, con 7 gol e 2 assist.

Lo stesso Frattesi, 26 anni a settembre, aspira a un ruolo più centrale. A gennaio, il Napoli aveva già tentato di portarlo a casa, ma l’Inter aveva blindato il giocatore. Oggi la valutazione resta attorno ai 45 milioni, ma in un nuovo scenario tecnico il prezzo potrebbe diventare più accessibile.

Kang-in Lee, ora non è più incedibile

Discorso simile per Kang-in Lee (24), anche lui poco valorizzato nell’ultima stagione al PSG. Ha totalizzato 45 presenze, ma solo 2.397 minuti effettivi in campo, con 6 gol e 6 assist e 26 presenze da titolare. Già nella scorsa estate e durante il mercato invernale, il ds Giovanni Manna aveva provato a inserirlo come pedina nelle trattative con i parigini per Kvaratskhelia, senza successo.

Ora il coreano non è più incedibile. La valutazione iniziale è attorno ai 40 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di una cifra trattabile, anche alla luce della volontà del calciatore di avere più spazio. Il progetto Napoli, inoltre, lo affascina, e il suo profilo tecnico-tattico sarebbe perfetto per la corsia destra del nuovo sistema targato Conte.

Il Napoli pianifica la rivoluzione

Con possibili cessioni eccellenti (su tutte quella di Anguissa), la società azzurra è pronta a investire su giocatori giovani, talentuosi e affamati, in grado di rilanciare il progetto europeo. Frattesi e Kang-in Lee sono i primi nomi, ma non saranno gli ultimi. Napoli guarda avanti, e punta in alto.