Napoli, quando parte la campagna abbonamenti, la Radio Ufficiale: “Ci sono aggiornamenti”

Il Napoli non ha fatto partire ancora la campagna abbonamenti, Aurelio De Laurentiis come spesso accade arriva tardi su queste cose. Inoltre in questo momento non c’è un grandissimo affetto tra la tifoseria azzurra ed il suo presidente, quindi anche strategicamente potrebbe essere giusto non lanciare la campagna abbonamenti, magari aspettando che il calciomercato dia i suoi frutti. Con un colpo ad effetto o magari con la situazione più chiara, i tifosi potrebbero scegliere meglio se fare o no la sottoscrizione della tessera.

Ma quando parte la campagna abbonamenti del Napoli? Valter De Maggio solo qualche giorno addietro aveva assicurato che la presentazione ci sarebbe stato oggi 30 giugno 2022, oppure al massimo entro il 1 luglio. Ma al momento non c’è alcun segnale di disgelo da parte del Napoli da questo punto di vista. In pratica anche su questo punto sembra si viva un momento di impasse, almeno se paragonato agli altri club italiani, basti pensare che la Roma ha già superato oltre 30 mila abbonamenti. Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli la “prossima settimana potrebbe essere decisiva” per il lancio della campagna abbonamenti. A questo punto è possibile anche che il Napoli faccia dei movimenti di mercato, magari per dare slancio alla vendita delle tessere.

Debiti stadio Maradona

Ovviamente per lanciare la campagna abbonamenti è necessario che De Laurentiis trovi l’accordo per il pagamento degli arretrati per il fitto dello stadio Maradona. Proprio oggi l’assessore Nino Simeone ha detto che la “soluzione si può trovare” e che De Laurentiis ha giustamente “diritto ad uno sconto per il Covid“, ma che sono pronti a passare per le vie legali se la situazione non si dovesse sbloccare.