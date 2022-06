De Maggio: “Vi dico io quando il Napoli lancerà la campagna abbonamenti: ecco la data”

Valter De Maggio annuncia la data per il lancio della campagna abbonamenti. Nel corso della puntata odierna di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore dell’emittente radiofonica dichiara: “Tra dieci giorni il Napoli comunicherà tutte le informazioni per la campagna abbonamenti, tra cui date, cifre ed ogni dettaglio. Lunedì 27 giugno o martedì 28 giugno è la data scelta, quindi credo che in questi giorni arriverà un nuovo colpo così da infiammare i tifosi”.

I nomi sono tanti che si stanno facendo attorno al Napoli: Gerard Deulofeu è il primo indiziato a vestire la casacca azzurra ma al momento resta la distanza tra domanda ed offerta nella trattativa con l’Udinese. Lo spagnolo ex Milan potrebbe essere, molto probabilmente, il prossimo 0ggetto del tweet d’ufficialità di Aurelio De Laurentiis, così da spingere un maggiore numero di tifosi ad abbonarsi.