Napoli primo tempo horror ad Empoli: fischi per Natan e accuse ai giocatori

Il Napoli vive un incubo nel primo tempo di Empoli. Sotto 1-0, Natan tra i peggiori. Pioggia di fischi per gli azzurri all’intervallo.

Un primo tempo da incubo per il Napoli al Castellani di Empoli. Gli azzurri vanno al riposo sotto di un gol (rete di Cerri al 3′) e con una prestazione tecnicamente e caratterialmente inaccettabile.

I primi 45 minuti sono un monologo degli uomini di Nicola, con il Napoli che non riesce mai a rendersi pericoloso e appare in costante difficoltà difensiva. Tra i peggiori c’è senza dubbio Natan, schierato a sinistra e puntualmente saltato dagli avversari tanto da rimediare un’ammonizione.

Napoli fischiato dai suoi tifosi

Un’interpretazione della gara totalmente fallimentare, ulteriormente evidenziata dai sonori fischi piovuti dagli spalti occupati dai tifosi napoletani all’uscita dal campo dell’intervallo.

Una bordata di dissenso che fotografa tutta l’insoddisfazione per l’atteggiamento remissivo e impaurito mostrato dalla squadra in un primo tempo letteralmente dominato dall’Empoli.

Le accuse principali sono proprio quelle di mancanza di personalità, cattiveria agonistica e voglia di non arrendersi nonostante lo svantaggio immediato.

Spogliatoio in ebollizione, si cambia

Un primo tempo totalmente insufficiente sotto tutti i punti di vista. Calzona è atteso da uno spogliatoio inevitabilmente in ebollizione e con l’obbligo di cambiare alcune pedine a inizio ripresa.

I tifosi attendono un segnale concreto di reazione e voglia di non arrendersi in una gara che rischia di tramutarsi in un vero e proprio smacco dalle conseguenze irreparabili sulle residue ambizioni europee del Napoli.