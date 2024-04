Striscione ultras Napoli ad Empoli: “Solo noi vinciamo sempre”

Gli ultras del Napoli hanno esposto uno striscione polemico al Castellani, entrando al 15′ in segno di protesta. Il messaggio: “Solo gli ultras vincono sempre”.

La tifoseria organizzata del Napoli non ha risparmiato una protesta piuttosto accesa in occasione della trasferta di Empoli. Prima del fischio d’inizio, un nutrito gruppo di ultras azzurri ha esposto uno striscione polemico all’indirizzo della squadra e della società.

Il messaggio recitava: “Solo gli ultras vincono sempre“, una critica neanche troppo velata alla deludente stagione fin qui disputata dagli uomini di Calzona.

Ma non è finita qui. A rafforzare la carica polemica del gesto, gli stessi ultras hanno deciso di entrare allo stadio Castellani soltanto al 15° minuto di gioco, in ritardo rispetto al fischio d’inizio.

Protesta “ritardata” per dare un segnale forte

Un’entrata posticipata volutamente per dare un segnale forte di contestazione nei confronti dell’ambiente Napoli, apparso svogliato e poco concreto nell’intera annata.

Le difficoltà nel raggiungere l’obiettivo europeo prefissato a inizio anno hanno evidentemente portato parte della tifoseria più calda a manifestare tutto il proprio malcontento.

Un malcontento che, forti dei sacrifici profusi per seguire la squadra in trasferta, gli ultras hanno voluto evidenziare ribadendo simbolicamente come loro, a differenza di giocatori e dirigenti, non mollino mai nel sostenere i colori azzurri.