LIVE Empoli-Napoli: Formazioni ufficiali, Calzona lancia Natan, panchina per Mazzocchi

LIVE Empoli-Napoli: segui la diretta,testuale. Cronaca e gol del match del Castellani valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

Il Napoli arriva al Castellani di Empoli con un obbligo: quello di vincere per rimanere aggrappato all’Europa. Gli azzurri di Calzona vengono dal deludente pareggio contro la Salernitana e non possono più sbagliare prima dei decisivi impegni contro Roma e Bologna.

EMPOLI-NAPOLI: PRIMO TEMPO

Empoli-Napoli, un violento temporale con grandine e tuoni si è abbattuto sul Castellani.

EMPOLI NAPOLI: FOMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gasi, Marin, Maleh, Pezzella; ?urkowski, Cambiaghi; Cerri. A disp.: Perisan, Seghetti, Berisha, Goglichidze, Cacace, Grassi, Kovalenko, Belardinelli, Bastoni, Shpendi, Caputo, Niang, Cancellieri, Destro. All.: Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Mazzocchi, D’Avino, Traore, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Ngonge, Raspadori. All.: Calzona

LIVE EMPOLI-NAPOLI

Una sfida da dentro o fuori per il Napoli, chiamato a conquistare i tre punti per riagganciare concretamente le posizioni che valgono l’Europa. Calzona si affida ai suoi uomini migliori, mentre Nicola prova a mettere in difficoltà gli azzurri puntando sul dinamismo del suo 3-4-2-1.

Il tutto in attesa dello scontro diretto contro la Roma che potrebbe essere già decisivo per le sorti europee del Napoli in questa stagione ricca di delusioni.