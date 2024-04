Ufficiale: Napoli-Roma, data e orario per il match chiave per l’Europa

La Lega ha reso note data e orario di Napoli-Roma, match che può essere decisivo per la qualificazione europea degli azzurri. Tutti gli anticipi e posticipi.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi della 34esima giornata. Tra le partite più attese spicca Napoli-Roma, crocevia fondamentale per le ambizioni europee degli azzurri.

Napoli-Roma: domenica 28 aprile alle 18

Il big match dell’Olimpico è stato programmato per domenica 28 aprile alle ore 18:00. Una sfida da dentro o fuori per la squadra di Calzona nella rincorsa ad un posto in Europa

La 34a giornata nel dettaglio

Il turno di campionato si aprirà venerdì 26 aprile con l’anticipo Frosinone-Salernitana alle 20:45.

Sabato 27 aprile spazio a quattro gare, tra cui i big match Inter-Torino (15:00) e Juventus-Milan (18:00).

La domenica si completerà con altri tre incontri: Bologna-Udinese (15:00), Atalanta-Empoli (18:00) e Fiorentina-Sassuolo (20:45).

Lunedì 29 aprile il posticipo Genoa-Cagliari chiuderà il programma della 34esima giornata.

Occhi puntati però sulla delicatissima trasferta del Napoli all’Olimpico contro la Roma. Un crocevia cruciale per il cammino europeo degli azzurri e il rush finale di una stagione ancora tutta da scrivere.