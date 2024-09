Conte schiera il “Napoli 2” contro il Palermo: Un motivo dietro la decisione

Antonio Conte ha deciso di affidarsi al “Napoli 2” per la sfida di questa sera contro il Palermo, valida per la Coppa Italia. L’obiettivo principale? Dare minutaggio a chi ha avuto meno opportunità fino a questo momento, ma anche valutare se i giocatori che finora sono stati utilizzati di meno possano avere la stessa mentalità vincente di chi si è già distinto in campionato.

Conte vara il Napoli 2 contro il Palermo

Come riportato dal Corriere dello Sport nella pagina dedicata alle notizie calcio Napoli, Conte sa bene che la stagione è lunga, e anche se il Napoli è impegnato solo in Serie A e Coppa Italia, è fondamentale trovare soluzioni alternative per mantenere la squadra competitiva, esplorando nuove opzioni e cercando firme inedite che possano fare la differenza, accanto a nomi già affermati come Simeone e Neres.

Mentalità e imprevedibilità: le chiavi del successo

Conte vuole capire se anche chi ha avuto meno spazio possa garantire la stessa mentalità dei protagonisti finora, un aspetto cruciale per mantenere alto il livello della squadra. L’imprevedibilità è spesso l’arma vincente per affrontare sfide come questa, in cui la posta in gioco è alta: l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia.