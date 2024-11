Napoli-Monza, affare a sorpresa: il difensore può arrivare subito

Gli azzurri hanno avviato i contatti per Pablo Marí: lo spagnolo è in scadenza con i brianzoli e può liberarsi a parametro zero.

Il Napoli accelera sul mercato di gennaio. Gli scout azzurri e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno individuato in Pablo Marí il rinforzo ideale per la difesa di Antonio Conte, con il centrale spagnolo che rappresenta un’opportunità concreta per la finestra invernale.

Il difensore del Monza, classe ’93, sta vivendo una stagione da protagonista nonostante le difficoltà della squadra brianzola. Quindici presenze totali, di cui tredici in campionato, condite da prestazioni di alto livello come l’ultima sul campo del Torino.

La situazione contrattuale dell’ex Udinese apre scenari interessanti per il club partenopeo. Secondo quanto riportato da TMW, il mancato accordo per il rinnovo potrebbe spingere il Monza a una cessione anticipata già a gennaio, evitando di perdere il giocatore a parametro zero in estate.

Lo spagnolo rappresenterebbe il profilo ideale per la difesa azzurra: esperienza in Serie A, leadership e subito pronto all’uso. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse della Juventus, ma il Napoli potrebbe accelerare i tempi nelle prossime settimane.