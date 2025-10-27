27 Ottobre 2025

Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro

redazione 27 Ottobre 2025
Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro

debruyne-lapresse-napolipiu.com

Una notte insonne, la gamba immobilizzata dal dolore e la consapevolezza che lo stop potrebbe essere lungo. Kevin De Bruyne vive ore di grande apprensione dopo l’infortunio muscolare rimediato contro l’Inter. Come racconta Ino Taormina su Il Mattino, «il belga andrà oggi alla clinica Pineta Grande per sottoporsi alla risonanza magnetica che chiarirà l’entità del problema».

Lo staff medico teme uno stiramento importante al flessore, ma non si esclude qualcosa di più serio. «Non meno di sei-otto settimane di stop», scrive Taormina sul Mattino, «a patto che non si tratti di uno strappo o di una recidiva nella zona già operata nel 2023». È proprio quella la preoccupazione principale: che l’infortunio interessi la stessa parte del corpo lesionata nella finale di Champions League contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da Ino Taormina su Il Mattino, De Bruyne ha spiegato di aver sentito “tirare” durante la rincorsa del rigore, all’altezza dell’intersezione tra gluteo e bicipite femorale. Da quel momento ha avvertito dolore acuto e difficoltà nel camminare. «Ha già contattato Lieven Maesschalck, il luminare che lo segue da anni», aggiunge l’autore. Il medico belga, però, invita alla calma: «Senza risonanza è impossibile stimare i tempi. Ma non credo riguardi la vecchia cicatrice».

Nell’articolo pubblicato da Taormina sul Mattino, emergono anche i risvolti umani di una domenica amara: la pioggia di messaggi da colleghi, amici e tifosi di mezzo mondo, ma anche la paura del campione, 34 anni, di dover affrontare un altro lungo stop. Una situazione aggravata dal numero impressionante di partite giocate: 14 solo negli ultimi due mesi, comprese le quattro con la nazionale.

Come scrive ancora Ino Taormina su Il Mattino, la dinamica dell’infortunio lascia perplessi: «L’interruzione di circa quattro minuti tra il fischio del rigore e la battuta potrebbe aver influito. Una cattiva abitudine che va corretta». Nel frattempo, la lista degli indisponibili in casa Napoli si allunga, ma almeno una buona notizia arriva da Romelu Lukaku.

Il belga, sottolinea Taormina, «ha completamente recuperato dalla lacerazione al retto femorale subita in estate: ha già prenotato il volo per Capodichino e la prossima settimana inizierà il lavoro differenziato». Se non ci saranno imprevisti, Lukaku potrebbe tornare a disposizione per dicembre, «forse già per la Supercoppa di Riad», conclude Il Mattino.

Altro

Anguissa

Gazzetta dello Sport: “Napoli, la vecchia guardia di Conte risponde presente: McTominay e Anguissa, rinascita da scudetto”

redazione 27 Ottobre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Repubblica: “Napoli-Inter: 55 mila al Maradona. Patto tra Conte e vecchia guardia”

redazione 25 Ottobre 2025
meret-rientro(1)

Napoli, nuovo stop per Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro

redazione 24 Ottobre 2025
buongiorno-skysport-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, difendere il fortino del Maradona: Conte cerca il ritorno alla solidità”

redazione 24 Ottobre 2025
Auriemma avverte De Laurentiis: "Per cambiare la stagione del Napoli deve fare due cose"

Difesa colabrodo e acquisti flop. Napoli, per Conte l’ora più dura

redazione 23 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-23 083146

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nuovo patto”

redazione 23 Ottobre 2025

Ultimissime

debruyne-lapresse-napolipiu.com

Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro

redazione 27 Ottobre 2025
Il Murales di Maradona non smette di stupire: Batte il Cristo velato e gli Uffizi

Quartieri Spagnoli, pronto il piano per la pedonalizzazione: «Rivoluzione entro il 2026»

redazione 27 Ottobre 2025
Anguissa

Gazzetta dello Sport: “Napoli, la vecchia guardia di Conte risponde presente: McTominay e Anguissa, rinascita da scudetto”

redazione 27 Ottobre 2025
Inter, Marotta conferma: "Zielinski? Ne ho parlato con De Laurentiis. Ecco quando lo annunceremo"

Gazzetta dello Sport: “Inter contro Conte”

redazione 27 Ottobre 2025
guardiola napoli champions league

Pep Guardiola in lacrime: si è ritirato dal calcio per sempre | Non vuole neanche finire la stagione

Marco Fanfani 27 Ottobre 2025