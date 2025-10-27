Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro
Una notte insonne, la gamba immobilizzata dal dolore e la consapevolezza che lo stop potrebbe essere lungo. Kevin De Bruyne vive ore di grande apprensione dopo l’infortunio muscolare rimediato contro l’Inter. Come racconta Ino Taormina su Il Mattino, «il belga andrà oggi alla clinica Pineta Grande per sottoporsi alla risonanza magnetica che chiarirà l’entità del problema».
Lo staff medico teme uno stiramento importante al flessore, ma non si esclude qualcosa di più serio. «Non meno di sei-otto settimane di stop», scrive Taormina sul Mattino, «a patto che non si tratti di uno strappo o di una recidiva nella zona già operata nel 2023». È proprio quella la preoccupazione principale: che l’infortunio interessi la stessa parte del corpo lesionata nella finale di Champions League contro l’Inter.
Secondo quanto riportato da Ino Taormina su Il Mattino, De Bruyne ha spiegato di aver sentito “tirare” durante la rincorsa del rigore, all’altezza dell’intersezione tra gluteo e bicipite femorale. Da quel momento ha avvertito dolore acuto e difficoltà nel camminare. «Ha già contattato Lieven Maesschalck, il luminare che lo segue da anni», aggiunge l’autore. Il medico belga, però, invita alla calma: «Senza risonanza è impossibile stimare i tempi. Ma non credo riguardi la vecchia cicatrice».
Nell’articolo pubblicato da Taormina sul Mattino, emergono anche i risvolti umani di una domenica amara: la pioggia di messaggi da colleghi, amici e tifosi di mezzo mondo, ma anche la paura del campione, 34 anni, di dover affrontare un altro lungo stop. Una situazione aggravata dal numero impressionante di partite giocate: 14 solo negli ultimi due mesi, comprese le quattro con la nazionale.
Come scrive ancora Ino Taormina su Il Mattino, la dinamica dell’infortunio lascia perplessi: «L’interruzione di circa quattro minuti tra il fischio del rigore e la battuta potrebbe aver influito. Una cattiva abitudine che va corretta». Nel frattempo, la lista degli indisponibili in casa Napoli si allunga, ma almeno una buona notizia arriva da Romelu Lukaku.
Il belga, sottolinea Taormina, «ha completamente recuperato dalla lacerazione al retto femorale subita in estate: ha già prenotato il volo per Capodichino e la prossima settimana inizierà il lavoro differenziato». Se non ci saranno imprevisti, Lukaku potrebbe tornare a disposizione per dicembre, «forse già per la Supercoppa di Riad», conclude Il Mattino.