Mercato Napoli, AAA attaccante cercasi: Lucca la nuova idea, ma la lista è lunga

In cerca di un sostituto per Osimhen, il Napoli guarda verso giovani talenti nazionali e internazionali tra cui Lorenzo Lucca.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si prepara a un’estate movimentata sul mercato, con l’obiettivo principale di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con Victor Osimhen in procinto di dire addio al club, la ricerca di un nuovo attaccante è diventata una priorità per la società azzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino diversi nomi interessanti per rimpiazzare il talentuoso attaccante nigeriano. Tra i favoriti per il ruolo di prima punta figura Artem Dovbyk, il prolifico attaccante ucraino del Girona, autore di una stagione eccezionale in Liga con 24 gol all’attivo, che potrebbe arrivare in azzurro al costo di quaranta milioni di euro.

Ma la concorrenza è agguerrita, con club come l’Atletico Madrid interessati al giocatore, e la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe spingere Dovbyk verso altre destinazioni. Un’altra opzione considerata dal Napoli è l’attaccante messicano Santiago Gimenez, reduce da una stagione di successo con il Feyenoord, che potrebbe portare il suo fiuto del gol in Serie A.

Ma la novità più interessante è rappresentata da Lorenzo Lucca, un nome che inizia a circolare con sempre maggiore insistenza nei corridoi del calcio italiano. Lucca, centravanti di 23 anni, ha lasciato il segno con le sue prestazioni, segnando otto gol in campionato con l’Udinese, pronto a riscattarlo per otto milioni di euro dal Pisa, ma il Napoli sembra intenzionato a inserirsi nella trattativa.

Per Lucca, come rivelato dal Corriere, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale. Nel mirino del ds Manna anche Retegui del Genoa.