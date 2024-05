Di Lorenzo è l’obiettivo caldo della Juventus: offerti al Napoli tre giocatori bianconeri

La Juventus forte su Di Lorenzo: il club pronto a offrire qualche contropartita per abbassare il prezzo del cartellino del capitano.

La Juventus ha messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, con l’intenzione di offrire alcuni giocatori in cambio per abbassare il prezzo del cartellino. Secondo fonti vicine al club, Di Lorenzo è diventato un obiettivo prioritario sia per la Juventus che per l’Inter, mentre anche l’Atletico Madrid avrebbe mostrato interesse per il terzino.

“Di Lorenzo diventa così, inevitabilmente, un obiettivo di Juve e Inter, mentre dall’estero ha già fatto un sondaggio l’Atletico Madrid. Ma Giovanni vuole restare in Italia e a Torino c’è Giuntoli, l’uomo che lo ha voluto a Napoli anni fa, dopo una grande stagione a Empoli. Tra i due stima e affetto sono reciproci”.

Sembra però che il giocatore preferisca rimanere in Italia e ciò potrebbe giocare a favore della Juventus, soprattutto considerando il rapporto positivo tra Di Lorenzo e il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, che lo ha voluto al Napoli anni fa dopo una brillante stagione all’Empoli.

Il Napoli valuta il capitano intorno ai 20 milioni di euro, ma la Juventus, che ha altre priorità di mercato, reputa questa cifra troppo elevata. Pertanto, per abbassare il prezzo, la Juventus sta valutando l’inserimento di alcuni giocatori come contropartite. Tra i nomi che circolano come possibili contropartite ci sono il portiere Perin, il difensore Rugani e l’attaccante Kean. Perin è in uscita dalla Juventus e potrebbe essere una soluzione interessante per il Napoli, che sta cercando due difensori abituati a giocare in una difesa a tre come Rugani. Inoltre, l’inclusione di Kean potrebbe essere un’opzione vantaggiosa per entrambe le parti, considerando che il contratto del giocatore scade nel 2025. Ecco quanto si legge:

“Il Napoli valuta il capitano circa 20 milioni. Troppi oggi per la Juve che, come detto, ha altre (costose) priorità, da Koopmeiners a Calafiori. La rottura col giocatore mette il Napoli un po’ alle strette nella trattativa. Ecco perché alla Juve pensano di poter abbassare la cifra con l’inserimento di qualche contropartita. Da Perin (in uscita) a Rugani (il Napoli cerca due difensori abituati a giocare a tre) e Kean (scadenza 2025), i nomi possono essere molteplici”.