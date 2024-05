Napoli, colpaccio a parametro zero in arrivo? Incontro a Madrid per Hermoso

Il Napoli in prima fila per il difensore Mario Hermoso, il cui contratto con l’Atletico Madrid sta giungendo a termine.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato in una recente intervista la necessità di una profonda ristrutturazione della squadra dopo una stagione deludente. Tra gli obiettivi di mercato del club partenopeo figura proprio l’acquisto di un difensore, specialmente dopo il vuoto lasciato in seguito alla partenza di Kim al Bayern Monaco.

Mario Hermoso, 28enne difensore spagnolo, sembra essere sulla lista dei desideri del Napoli. La trattativa si prospetta come un vero colpo, in quanto il giocatore sarà libero di muoversi a parametro zero, non avendo rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid, in scadenza il 30 giugno 2024.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal giornalista esperto di mercato Orazio Accomando, il Napoli è in vantaggio nella corsa per Hermoso rispetto alla concorrenza, in particolare la Roma. L’incontro chiave per la definizione dell’affare è previsto per la prossima settimana a Madrid, dove l’entourage del giocatore valuterà le offerte pervenute. Ecco quanto si legge su X:

“ESCLUSIVA – Come anticipato, il Napoli è forte su Mario Hermoso, su cui c’è anche il forte interesse della Roma, oggi più indietro rispetto agli azzurri. Settimana prossima decisiva: in programma incontri a Madrid, in cui entourage giocatore valuterà le offerte arrivate”, il messaggio del cronista.