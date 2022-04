Napoli: niente discoteche per Osimhen, dalla Nigeria la lista dei divieti

Il Napoli impone la lista dei divieti a Victor Osimhen, come rivela Sporting Sun in Nigeria, niente discoteche per il giocatore. La notizia viene lanciata dalla patria dell’attaccante del Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha imposto il pugno duro ad Osimhen.

L’attaccante di 23 anni molto attivo sui social, come tanti ragazzi della sua età, resta comunque un professionista che guadagna fior di milioni ogni anno. Quindi è giusto che si comporti come tale.

Napoli: i divieti per Osimhen

Secondo quanto fa sapere Sporting Sun, la stella del calcio nigeriano ha avuto dei blocchi da parte della società partenopea. Il club ha imposto al giocatore diversi divieti, come ad esempio non frequentare discoteche. Una imposizione importante da parte del club, che di certo non avrà fatto molto piacere al giocatore.

Sarà anche per questo motivo che il Napoli ha deciso di vendere Osimhen, con Cristiano Giuntoli già a caccia di un sostituto del giocatore nigeriano. Si fanno molti nomi, come quello di Belotti e di Simeone.