Napoli, Milosz Lewandowski per la primavera. In prova anche Staciwa

Milosz Lewandowski in prova con il Napoli primavera. Con il difensore dell’Escola Varsavia anche il portiere Staciwa.

NAPOLI, MILOSZ LEWANDOWSKI PER LA PRIMAVERA

Il Napoli affronta il Legia Varsavia per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. La trasferta in Polonia potrebbe essere anche l’occasione per Giuntoli di visionare nuovi talenti. Gli azzurri negli ultimi anni hanno messo sotto contratto molti giocatori polacchi come: Milik, Zielinski e Hubert Idasiak, il portiere della Primavera che fa il terzo dietro Meret ed Ospina proprio in Europa League.

Il numero potrebbe addirittura aumentare. Mateusz Staciwa e Milosz Lewandowski sono a Napoli per un periodo di prova con la primavera azzurra.

Milosz Lewandowski, difensore centrale in arrivo dall’Escola Varsavia che con il campione del Bayern Monaco ha solo un legame d’omonimia. Se dovesse convincere la dirigenza azzurra, potrebbe essere tesserato a gennaio.

Mateusz Staciwa, portiere proveniente dal Baltik Koszalin potrebbe essere tesserato per la primavera di Frustalupi la prossima estate.

La Primavera del Napoli porrebbe diventare una vera fucina di nuovi talenti. Spicca su tutti il baby Ambrosino. Il talentino di Procida indossa la maglia numero 10 ed è il giocatore di maggiore qualità lì davanti. Gol e una valanga di giocate di qualità. Il peso offensivo del Napoli si appoggia tutto o quasi sulle sue spalle e le aspettative sono state fin qui mantenute.

Da non sottovalutare anche Vergara, un 2003 che sta conquistandosi spazio partita dopo partita. Non ruba l’occhio subito, ma si fa apprezzare per giocate di qualità e una personalità da veterano. Frustalupi lo sta inserendo poco alla volta nelle rotazioni della sua Primavera con l’obiettivo di farlo diventare un titolare fisso.

PROFILO

Conosciamo meglio il difensore in prova con il Napoli primavera: