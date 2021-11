Legia Varsavia-Napoli: allarme ultras polacchi, tensione alta appello della società azzurra

Legia Varsavia-Napoli di Europa League, fa scattare l’allarme per gli ultras polacchi che potrebbero entrare in contatto con tifosi napoletani. Lo stadio Pilsudski di Varsavia sarà tutto esaurito per Legia Varsavia-Napoli sfida di Europa League che si gioca giovedì 4 novembre 2021 alle 18.45. All’interno dell’impianto ci saranno oltre trentamila spettatori, di cui 592 saranno tifosi del Napoli. La SSCN ha lanciato un appello invitando ad “incitare i nostri giocatori, ma comportandosi sempre in maniera rispettosa“. In verità il vero allarme scatta per gli ultras polacchi che in Legia Varsavia-Napoli potrebbero mettere in atto un tentativo di rivalsa.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport i tifosi polacchi non “hanno preso bene il divieto di trasferta in Italia per la partita di andata imposto agli ultrà polacchi. Che già nel precedente del dicembre del 2015 a Napoli si resero protagonisti di scontri duri. Ripetuti anche in agosto di quest’anno a Zagabria quando contro la Dinamo il Legia si giocava l’accesso in Champions“. Dunque ci sarà grande attenzione anche fuori e dentro lo stadio del Legia Varsavia per ultras che potrebbero entrare in contatto con i tifosi del Napoli. La speranza è che sia solo un allarme e non si trasformi in qualcosa di concreto e che si possa vivere una giornata di sport e niente altro.

Legia Varsavia-Napoli: le ultime notizie

Intanto il Napoli si gioca la delicata sfida di Europa League senza 5 calciatori importanti, tra cui Osimhen, Fabian e Insigne che non sono nemmeno tra i convocati. Ma Spalletti dovrà fare a meno anche di Mario Rui squalificato e quindi nella formazione del Napoli in Europa League ci saranno dei cambi forzati. Il tecnico azzurro in conferenza stampa non ha cercato alibi, anzi ha fatto sapere di credere nel suo gruppo e nella forza della rosa a sua disposizione, indicando la vittoria a Varsavia come obiettivo da raggiungere.