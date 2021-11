Europa League – formazione Napoli, cambi col Legia: Petagna titolare

La formazione del Napoli che sfida il Legia Varsavia in Europa League vedrà Andrea Petagna attaccante centrale al posto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano prova a recuperare per la sfida col Verona, vuole esserci a tutti i costi ma deve fare i conti ancora con l’infortunio al polpaccio che lo ha bloccato nelle ultime partite. Spalletti in conferenza stampa non ha fatto drammi, anzi ha dato piena fiducia agli uomini che hanno giocato meno. Anzi, il tecnico ha sottolineato l’importanza di Petagna che con la Salernitana ha cambiato la partita con il suo ingresso in campo. Proprio Petagna parte titolare nel Napoli che in Europa League sfida il Legia Varsavia. La partita valida per la quarta giornata del Girone C si giocherà alle ore 18.45 in Polonia in uno stadio da tutto esaurito. Una vera e propria bolgia in cui gli azzurri sono chiamati a fare il colpaccio.

Legia Varsavia-Napoli: Lozano fuori dalla formazione titolare

Spalletti farà tre o quattro cambi in Europa League, alcuni forzati. Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne non sono nemmeno nella lista dei convocati, così come Mario Rui che è squalificato. In porta torna Meret mentre in difesa ci sarà Juan Jesus come terzino sinistro al posto del portoghese. Linea difensiva completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Demme prende il posto di Fabian con Anguissa e Zielinski. Senza Insigne non ci sarà Lozano titolare, ma toccherà ad Elmas agire come esterno di sinistra. Il macedone ha fatto bene al suo ingresso a Salerno e Spalletti lo ha voluto premiare. Politano agirà come esterno di destra, mentre Petagna sarà la punta centrale nella formazione del Napoli che sfida il Legia Varsavia in Europa League. Non ci dovrebbero essere cambi a sorpresa viste le tante assenze, anche Zielinski è pronto a giocare da titolare dopo aver parlato ieri in conferenza stampa.