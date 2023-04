Napoli-Milan, la tv inglese si scusa in diretta per una gaffe imperdonabile – VIDEO

Un siparietto esilarante durante la diretta della sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan.

Durante la diretta della sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan, la tv inglese CBS Sports è stata costretta a chiedere scusa in diretta per una gaffe imperdonabile. Il motivo? La pronuncia sbagliata del nome del difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, da parte degli opinionisti Carragher e Richards. Il siparietto è stato decisamente esilarante, con diversi ex campioni protagonisti.

Tomori, protagonista sia in campo che fuori

Fikayo Tomori è stato protagonista sia in campo che fuori. Insieme al compagno di reparto Kjaer, ha annullato Osimhen, ma poi ha commesso fallo di mano con conseguente errore dal dischetto di Kvaratskhelia. Il difensore centrale del Milan è stato anche al centro di un divertente siparietto a CBS Sports con alcuni ex campioni opinionisti.

La gaffe in diretta tv

Durante la classica intervista post-gara dal Maradona il conduttore è stato costretto a chiedere scusa dopo che Richards e Carragher hanno pronunciato erroneamente il nome del calciatore rossonero durante l’intervista. Henry, invece, ha corretto entrambi, pronunciando correttamente il nome di Fikayo. Momenti di imbarazzo in studio e diverse risate per l’errore degli ex calciatori.

Henry is an icon bro! This guy is genuinely liked by all fans. So wholesome so see Henry smile when Tomori mentions hes a big fan 🖤 https://t.co/jP1KXgjJnt — Ahmed (@Karahi_Naan) April 19, 2023