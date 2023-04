Juventus-Napoli, quattro cambi azzurri per sbancare l’Allianz

La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida della 31esima giornata di Serie A con la Juventus.

Il Napoli si prepara alla sfida della 31esima giornata di Serie A contro la Juventus, dopo l’amara eliminazione dalla Champions League. Luciano Spalletti è al lavoro per mettere in campo la formazione migliore per affrontare i bianconeri. La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte dell’allenatore azzurro.

Come riportato dall’emittente campana, in porta ci sarà Alex Meret. In difesa, Olivera prenderà il posto dello squalificato Mario Rui, mentre Kim rientrerà dopo aver saltato la sfida di ieri sera in Coppa per affiancare Amir Rrahmani (il kosovaro si riprenderà dopo la botta al piede di ieri sera). Giovanni Di Lorenzo sarà confermato a destra.

A centrocampo Anguissa tornerà titolare e completerà il reparto insieme a Lobotka e Zielinski. Ndombele inizierà dalla panchina. In attacco, Lozano prenderà il posto dell’infortunato Politano, affiancando Osimhen e Kvara.

La partita si giocherà a Torino in uno stadio caldo e con un’atmosfera sempre accesa. Il Napoli cercherà di portare a casa un risultato positivo per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. La formazione anti-Juventus scelta da Spalletti potrebbe fare la differenza e regalare ai tifosi azzurri una vittoria importante.