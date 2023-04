Napoli-Milan, la coincidenza storica che ha sorpreso i tifosi – VIDEO

Nel 1988 si chiamava San Paolo, oggi Maradona. 35 anni dopo una rete simile segnata da Leao ha riportato alla mente l’episodio leggendario che ha fatto la storia del calcio. La curiosa coincidenza ha fatto il giro del web.

Una curiosa coincidenza si è verificata durante la partita Napoli-Milan dove la compagine rossonera ha segnato una rete assai simile a quella realizzata 35 anni fa, sempre allo stadio dove si è svolta la partita, allora chiamato San Paolo, oggi intitolato a Maradona.

Come si può notare dal video sottostante, l’azione è stata condotta da Leao, che ha ricordato la giocata di Gullit negli anni ’80 che si è conclusa con il gol del Milan, questa volta utile e decisivo per l’accesso alle semifinali di Champions League.

La prima similitudine riguarda lo stadio stesso: oggi lo stadio si chiama Maradona, ma è lo stesso campo dove si è verificato l’episodio del gol che si chiamava San Paolo. In questa occasione, come abbiamo detto, è stato Leao a segnare per il Milan, mentre Giroud ha sostituito Van Basten nel ruolo di attaccante.

Il secondo aspetto che rafforza la coincidenza è la posizione della porta: in entrambi i casi, il gol è stato segnato sotto la Curva A. A fine partita, Leao ha dichiarato di aver rivisto il gol di Van Basten e di aver trovato molte similitudini nella giocata di Gullit.

Nonostante le differenze nella realizzazione del gol, con Van Basten che segnò praticamente a porta vuota e Leao che dovette superare alcuni avversari, la coincidenza tra i due gol resta sorprendente.

Rafael Leao and Ruud Gullit

The Present and the Past pic.twitter.com/PhKXBFptqa — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) April 18, 2023