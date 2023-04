Milan in semifinale, incasso da capogiro tra premi e sponsor

Il club rossonero, qualificandosi per la semifinale di Champions, ha incassato 12,5 milioni di euro ma potrebbe arrivare fino a 85 milioni tra premi Uefa e market pool. Un trionfo non solo sportivo, ma anche economico per il Milan.

Il Milan ha battuto il Napoli in una partita emozionante, ma non solo dal punto di vista sportivo. Grazie alla vittoria la squadra di Pioli ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Champions e ha guadagnato la bella somma di 12,5 milioni di euro. Ma le entrate finali potrebbero essere ancora più consistenti, considerando gli incassi e i premi Uefa che si aggiungono al market pool. Infatti il biglietto per la semifinale contro Inter o Benfica vale 12,5 milioni di euro, un’importante entrata economica per il club rossonero.

In totale il Milan potrebbe incassare fino a 85 milioni di euro, una cifra davvero notevole che potrebbe essere utilizzata per investire sul mercato e per rinnovare i contratti dei giocatori, come ad esempio quello di Leao. Questo successo non è solo una grande vittoria sportiva, ma anche un risultato economico importante per il club milanese.