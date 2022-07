Napoli su Lo Celso: il Tottenham apre al prestito, tutti i dettagli

Il Napoli lavora per Giovani Lo Celso del Tottenham, giocatore che può arrivare anche in prestito dagli Spurs. È questa la vera novità che apre una grande prospettiva sul centrocampista che il Napoli ha individuato per sopperire ad un addio di Piotr Zielinski sempre più vicino al West Ham. Lo Celso a 26 anni è reduce da un prestito a Villareal, rappresenta un’ottima occasione per il club azzurro che vorrebbe dare a Spalletti un giocatore con grandissime abilità di paleggio ed un piede mancino delicatissimo.

Corriere dello Sport fa sapere che il Tottenham per Lo Celso chiede 22 milioni di euro, ma apre anche ad un possibile prestito. “Mercoledì è venuto fuori a sorpresa un nome che fino a pochi giorni fa è stato fisso nei radar della Fiorentina: Lo Celso. Centrocampista polivalente che piace molto e che il Tottenham è pronto a cedere: 22 milioni la prima richiesta, magari rivedibile, magari studiando una formula che all’interno contempli la parola: prestito” scrive il quotidiano sportivo. Fino ad ora il nome preferito era quello di Barak del Verona ma “la chance offerta dalla Frenata della Fiorentina su Lo Celso per questioni di carattere economico è stata ritenuta decisamente interessante“.

Ovviamente per portare Lo Celso in maglia azzurra bisognerà attendere l’uscita di Zielinski. Il polacco non è ancora del tuto convinto di vestire la maglia del West Ham.