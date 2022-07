REPUBBLICA – Juve su Fabian Ruiz: può sostituire Pogba

La Juve deve sostituire Paul Pogba e pensa a Fabian Ruiz del Napoli, giocatore in scadenza di contratto. L’infortunio del centrocampista francese è molto peggiore rispetto di quello che si era prospettato: si parla di uno stop anche oltre i quattro mesi. Insomma una situazione che costringe la Juventus a cercare un’alternativa a Pogba, visto che non la sua assenza sarà molto lunga. Tra le ipotesi di mercato c’è Fabian Ruiz, giocatore che ha un contratto fino al 2023 e non trova alcun accordo per rinnovare con il Napoli.

Fabian Ruiz alla Juve

In realtà è il giocatore che non vuole sentire nemmeno parlare di rinnovo, anche perché i suoi agenti hanno deciso di andare a scadenza. Ecco quanto scrive Repubblica sul possibile affare tra Juve e Napoli per Fabian Ruiz: “La decisione finale spetterà al Polpo: dovrà capire se sia più indicata la meniscectomia (un paio di mesi di stop, il Mondiale in salvo ma il rischio di problemi in futuro) o la suturazione (convalescenza più lunga, niente Qatar, rientro nel 2023 ma maggiori garanzie sul domani). In questo secondo caso, la Juventus cercherà sul mercato un centrocampista da aggiungere alla rosa di Allegri. Il nome che stuzzica tecnico e dirigenza è quello di Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli — scadenza di contratto 2023, nessun rinnovo per adesso — ha ricevuto offerte dal Newcastle e dal West Ham: tutte rispedite al mittente dal presidente De Laurentiis che continua a chiedere 35 milioni. La Juventus ha fatto un sondaggio esplorativo con il Napoli“.