Napoli, il ritorno su Lo Celso: pronto nuovo affare stile Ndombele?

Il Napoli torna su Lo Celso, con una formula simile all’operazione Ndombele, ma dovrà affrontare la concorrenza di Betis e Aston Villa.

Calciomercato Napoli – A luglio del 2022 il Napoli era sulle tracce di Giovani Lo Celso, e ora, a distanza di dodici mesi e dopo la partenza di Ndombele, sembra aver ripreso in considerazione seriamente l’idea di portarlo all’ombra del Vesuvio.

Il Corriere dello Sport parla di “destini incrociati” tra i due centrocampisti, entrambi di proprietà del Tottenham e entrambi tornati a Londra alla fine della scorsa stagione.

Lo Celso ha giocato in Liga con il Villarreal, in compagnia di Albiol e Reina, da gennaio 2022 fino a pochi mesi fa. Il Napoli aveva tentato di acquisirlo un anno fa, e ora sembra essersi riavvicinato, riaccesa la luce e riallacciato i contatti nonostante le complessità economiche e i parametri elevati per il tetto-stipendi imposto da De Laurentiis. Si parla di un ingaggio di circa 4,3 milioni netti fino al 2025.

L’obiettivo del Napoli è quello di realizzare un’operazione simile a quella che ha portato Anguissa e Ndombele in maglia azzurra, il quale era stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Tuttavia, sulla pista di Lo Celso ci sono anche Betis e Aston Villa, che si sono mostrati interessati, e non poco, al calciatore.