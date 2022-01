Napoli: le sfide con Fiorentina e Bologna cambiano data

Cambia il calendario di Serie A e della Coppa Italia, causa Covid 19: il Napoli giocherà con Fiorentina e Bologna in date diverse da quelle previste. L’ondata di Covid 19 che si sta abbattendo sulla Serie A sta facendo saltare molte partite. Alcune partite sono già state rinviate grazie all’intervento delle Asl, altri stanno per saltare. Tra le squadre più colpite ci sono sicuramente Bologna e Fiorentina che giocheranno i prossimi match con il Napoli. Queste società hanno già fatto saltare alcune partite e quindi slittano di conseguenza anche le altre.

Napoli-Fiorentina e Bologna-Napoli: quando si gioca

Il nuovo calendario di Serie A e della Coppa Italia, prevede lo spostamento di alcune partite. Tra queste ci sono anche due match della squadra di Spalletti, che pure ha tanti contagi in rosa, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Piotr Zielinski, che oggi ha saputo di essere positivo al coronavirus e non giocherà con la Sampdoria il match in programma domenica 9 gennaio 2022.

Le nuove date del calendario del Napoli sono: Napoli-Fiorentina, spostata a giovedì 13 gennaio alle ore 18. Poi nel turno successivo ci sarà Bologna-Napoli, spostata a lunedì 17 gennaio. Inizialmente le due gare erano in programma mercoledì 12 e domenica 16 gennaio.