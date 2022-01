Napoli: Zielinski positivo al Covid 19, ancora problemi di formazione

Piotr Zielinski è positivo al Covid 19, il calciatore non potrà giocare la sfida con la Sampdoria di domenica 9 gennaio 2022. Ancora problemi di formazione per Luciano Spalletti che contro la Sampdoria non potrà schierare Piotr Zielinski, il calciatore è risultato positivo all’ultimo giro di tamponi effettuati nel gruppo partenopeo. Gli azzurri devono già fare a meno di tanti calciatori tra cui Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas, solo per citarne alcuni.

Zielinski positivo al Covid 19: il comunicato del Napoli

“In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio” questa la nota ufficiale del Napoli sulla positivitià di Zielinski. Il giocatore polacco era stato al centro di numerose polemiche anche durante la sfida con la Juve. Zielinski, insieme a Lobotka e Rrahmani, in un primo momento non doveva giocare perché era entrato in contatto con un positivo. Poi, come comunicato dal Napoli, è potuto scendere regolarmente in campo. Per una deroga prevista dal regolamento.