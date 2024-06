RAI – Il Napoli si tiene stretto Kvaratskhelia, l’Arsenal piomba su Osimhen

Il Napoli conferma il rinnovo di Kvaratskhelia, deludendo il PSG mentre l’Arsenal prova per Osimhen: le ultime notizie di mercato.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il futuro contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia sembra essere definito con il club partenopeo, che ha confermato l’intenzione di rinnovare il contratto del giocatore georgiano. Questo sviluppo mette fine alle speculazioni suscitate dal Paris Saint-Germain, ora costretto a rinunciare alle proprie ambizioni sul talento georgiano. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista RAI, attraverso il TGR, il Napoli manterrà la promessa fatta all’agente di Kvaratskhelia, garantendo così la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

Le recenti controversie riguardanti il futuro del giocatore sembrano derivare da una fonte inaspettata: non l’agente, ma il padre del calciatore georgiano, ha espresso il desiderio di vederlo trasferirsi altrove. Il club partenopeo sembra determinato a mantenere il giocatore, respingendo così le voci di una possibile cessione.

Osimhen nel mirino dell’Arsenal

Nel frattempo, un altro giocatore sotto i riflettori è Victor Osimhen, attuale attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato, l’Arsenal sta valutando seriamente la possibilità di portare il nigeriano in Premier League. Dopo un interesse iniziale per Sesko, che ha deciso di rimanere al Lipsia, i Gunners si concentrano ora su Osimhen, che sembra desiderare un trasferimento in Inghilterra.

Il Napoli, pur essendo aperto a trattative per Osimhen, dovrà ponderare le proposte provenienti anche da altre parti, compresi club arabi e il PSG, nonostante il disappunto per il mancato acquisto di Kvaratskhelia. Sembra però che Osimhen preferisca un trasferimento nel Regno Unito, secondo esperti di mercato intervistati.