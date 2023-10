De Laurentiis pesca in Olanda: A Napoli potrebbe sbarcare un gioiello incredibile

Il Napoli su Jorrel Hato dell’Ajax, De Laurentiis, potrebbe portare a casa un altro talento emergente per il club azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. De Laurentiis non smette mai di sorprendere. Anche dopo la conquista di uno scudetto atteso da 30 anni, il presidente del Napoli continua a dimostrare la sua abilità nel mercato, mantenendo intatto lo status di ‘scovatalenti’. Nonostante il cambio alla direzione sportiva, con l’addio del football director passato alla Juventus, il Napoli non ha perso il suo tocco magico.

Il club in estate si è assicurato due talenti promettenti: Natan, prelevato dal Bragantino per 10 milioni di euro, e Jesper Lindstrom, acquistato dal Francoforte per 30 milioni.

Jorrel Hato nel mirino del Napoli

Ma De Laurentiis non si ferma qui. L’ultima voce di mercato che arriva dall’Olanda riguarda Jorrel Hato, 17enne dell’Ajax, che potrebbe diventare il prossimo difensore del Napoli. Con un prezzo stimato tra i 6 e i 10 milioni di euro, Hato rappresenta un investimento mirato al futuro.

Il Napoli ha sempre avuto l’occhio per il talento emergente. Mario Rui, nonostante il suo contributo fondamentale nella vittoria dello scudetto, sta mostrando i segni dell’età, e il club sta già cercando il suo successore. L’acquisto di giovani talenti, come Hato, rientra nella filosofia di De Laurentiis: investire nel futuro, valorizzare i giocatori e ottenere un ritorno significativo sia in campo che fuori.

Questa mentalità ha portato al Napoli successi come Lavezzi e Cavani, i cui trasferimenti al Paris Saint-Germain hanno fruttato complessivamente 100 milioni di euro. E poi c’è Victor Osimhen, il cui valore è raddoppiato da quando è arrivato al Napoli.

Ma forse la storia più sorprendente è quella di Khvicha K’varatskhelia, acquistato per soli 13 milioni di euro e diventato una leggenda in soli 9 mesi.

Chi è Jorrel Hato la stella dell’Ajax nel mirino del Napoli

Il calcio europeo è sempre alla ricerca della prossima grande stella, e Jorrel Hato potrebbe essere proprio quella. Questo giovane difensore centrale dell’Ajax ha catturato l’attenzione del Napoli e potrebbe presto diventare un nome familiare tra i tifosi azzurri.

Con solo diciassette anni, Hato ha già dimostrato di avere le qualità per emergere. Alto un metro e 82, ha collezionato nove presenze in Eredivisie, la massima serie olandese. Ma cosa rende Hato così speciale?

Le sue caratteristiche sono davvero impressionanti. Giocando accanto a Timber, un altro talento monitorato da giganti come il Bayern e il Manchester United, Hato ha dimostrato di avere una visione di gioco avanzata. Non solo difende con abilità, ma ha anche la capacità di impostare la manovra, mostrando spunti da centrocampista arretrato. La sua velocità e la sua capacità di anticipare gli avversari lo rendono un difensore formidabile.

Recentemente, Hato ha rinnovato il suo contratto con l’Ajax fino al 2025, un segno del suo impegno e della fiducia che il club ha in lui. Sebbene sia principalmente un difensore centrale, in caso di necessità può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra, dimostrando la sua versatilità.

Nato a Rotterdam il 7 marzo 2006, Hato ha iniziato la sua carriera nello Sparta. Tuttavia, l’Ajax ha rapidamente riconosciuto il suo talento e lo ha acquisito nel 2018 senza costi. Durante questa stagione, Hato si è distinto anche nella Youth League, dove era il capitano della squadra giovanile. Ha persino segnato un gol contro il Napoli, forse un segno del suo futuro in azzurro?

Con Jorrel Hato, De Laurentiis potrebbe avere un altro asso nella manica. Il futuro del Napoli sembra luminoso, e i tifosi sono pronti a vedere cosa riserva il prossimo capitolo.