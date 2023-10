Garcia Rompe il Silenzio su Lindstrom: L’Annuncio Che i Tifosi del Napoli Attendevano

L’allenatore del Napoli, Garcia, parla del talento danese Jesper Lindstrom e del motivo per cui non ha ancora avuto un ruolo di primo piano nella squadra.

CALCIO NAPOLI. Dopo essere stato titolare nella partita contro il Lecce, Lindstrom è rimasto in panchina durante l’importante match contro il Real Madrid. Ancora più sorprendente, non ha giocato nemmeno un minuto in Champions League. Questa situazione ha sollevato molte domande tra i tifosi del Napoli, che si chiedono perché un giocatore di tale calibro, per il quale il club ha speso una cifra considerevole, non stia ricevendo più tempo in campo.

Tuttavia, durante la conferenza stampa precedente alla partita contro la Fiorentina, l’allenatore del Napoli, Garcia, ha finalmente rotto il silenzio su questa questione. Ha elogiato Lindstrom per le sue qualità e ha spiegato il motivo per cui il danese non è ancora diventato un protagonista fisso della squadra.

“Spero che Lindstrom si avvicini ai noi, al nostro rendimento: è arrivato tardi, sta entrando negli schemi, può fare l’esterno o giocare a sostegno della punta. Ha bisogno di tempo ma io faccio di tutto per aiutarlo“, ha dichiarato Garcia.

Le parole di Garcia suggeriscono che Lindstrom potrebbe avere bisogno di più tempo per adattarsi alla filosofia e agli schemi di gioco del Napoli. Tuttavia, è chiaro che l’allenatore vede un grande potenziale in lui e sta lavorando per integrarlo pienamente nella squadra.

I tifosi del Napoli potrebbero dover aspettare un po’ di più per vedere Lindstrom brillare, le parole rassicuranti di Garcia suggeriscono che il futuro è luminoso per il giovane danese al Maradona.