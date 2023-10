Garcia e la Sua Scaramanzia: La Sorprendente Decisione alla Vigilia della Sfida con la Fiorentina

La scaramanzia dell’allenatore del Napoli, Garcia, mantiene inalterate alcune abitudini alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

CALCIO NAPOLI. Il calcio è noto per le sue superstizioni e Garcia sembra non essere immune da questa tendenza. Infatti, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ha deciso di seguire lo stesso programma delle ultime partite, quasi come se volesse rispettare una sorta di rituale fortunato.

Ma cosa ha pianificato esattamente Garcia per la sua squadra il giorno prima della sfida? Ha confermato che la squadra svolgerà una sessione di rifinitura, proprio allo stadio Maradona.

Ma la sorpresa arriva dopo: invece di un ritiro classico, Garcia ha deciso che la squadra cenasse insieme e poi tornasse a casa dalle proprie famiglie. Nessun ritiro pre-partita, dunque. La squadra si ritroverà il giorno successivo, nel solito hotel di Pozzuoli, pronta per la partita.

Questa decisione potrebbe sembrare insolita per molti, ma Garcia sembra credere fermamente nella forza delle abitudini e nella scaramanzia. Forse vuole mantenere un’atmosfera rilassata e familiare tra i giocatori, credendo che questo possa portare benefici sul campo.

In attesa della sfida con la Fiorentina, i tifosi del Napoli sono curiosi di vedere se questa scelta avrà un impatto positivo sulla prestazione della squadra. Ma una cosa è certa: Garcia è un allenatore che non ha paura di seguire le sue convinzioni, anche se possono sembrare non convenzionali. E chissà, forse questa potrebbe essere la chiave del successo per il Napoli in questa stagione di Serie A.