Napoli Inter, Trevisani avverte: “Lautaro fa partire l’Inter sempre da 1-0”

Il giornalista Trevisani ha detto la sua in vista di Napoli Inter, la sfida di domani sera al Maradona che vedrà per protagonisti Lautaro e Osimhen.

NAPOLI INTER – Nel suo intervento post-vittoria della Juventus contro il Monza, Riccardo Trevisani proietta lo sguardo sulla cruciale sfida del Napoli contro l’Inter, attualmente al secondo posto in classifica. Mentre la squadra di Inzaghi affronta la pressione di mantenere la posizione, Trevisani sottolinea che, nonostante la situazione di classifica, è come se l’Inter partisse già in vantaggio di 1-0. Questo vantaggio, seppur simbolico, è attribuito alla presenza di Lautaro Martinez, un giocatore che continua a fare la differenza in ogni partita.

“Se i nerazzurri adesso sentono la pressione? Sì. Ma è come se l’Inter partisse da 1-0, è chiaro che è un risultato fittizio ma sa di avere davanti un giocatore che fila differenza in ogni partita (Lautaro Martinez, ndr.)”.

Il giornalista evidenzia che, a differenza delle situazioni precedenti in cui la Juventus giocava prima e temporaneamente superava l’Inter in classifica, stavolta l’Inter affronta il Napoli, un avversario che ha ritrovato la propria forma. Lautaro Martinez, pur avendo beneficiato di un parziale riposo contro il Benfica, si troverà di fronte a un avversario potenziato da Mazzarri, con mentalità diversa rispetto a quella della sfida precedente contro Garcia.

“Rispetto alle altre volte però in cui la Juventus ha giocato prima e quindi è andata temporaneamente sopra in classifica, questa volta l’Inter gioca a Napoli, un avversario che si è ritrovato. L’Inter ha sì, un giocatore come Lautaro davanti, molto forte che ha pure parzialmente riposato con il Benfica, ma ha anche un avversario forte che Mazzarri ha ricaricato, diverso quantomeno nella testa rispetto a quello di Garcia. Per l’Inter sarà complicato anche perché dall’altra parte c’è Osimhen che ha una discreta voglia di giocare, fare gol e rientrare nei panni di fuori classe che indossava lo scorso anno”.

Trevisani mette in luce la sfida complicata per l’Inter, considerando anche la presenza di Osimhen, motivato a giocare, segnare e ritornare al livello eccezionale che lo ha contraddistinto la stagione precedente. La partita si preannuncia dunque avvincente e imprevedibile, con Lautaro Martinez a fare da spina dorsale alla squadra nerazzurra ma con una sfida difficile da affrontare contro un Napoli determinato.