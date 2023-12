Mazzarri ha l’Asso nella Manica per la Sfida con l’Inter

Walter Mazzarri medita una strategia sorprendente per il prossimo match del Napoli contro l’Inter, con possibili cambi in difesa.

A quanto pare, Walter Mazzarri sta valutando una mossa inaspettata per il match del Napoli contro l’Inter. Secondo le ultime da ANSA, potrebbe esserci una sorpresa tattica in arrivo. In vista di una partita che potrebbe rilanciare gli azzurri nella corsa scudetto, Mazzarri sembra pronto a sperimentare e adattare la sua strategia per ottenere il massimo risultato contro l’Inter.

Mazzarri e il suo Asso nella Manica contro l’Inter

Dopo aver schierato Juan Jesus come terzino sinistro a Madrid, Mazzarri sta pensando a possibili alternative per sostenere meglio l’attacco, soprattutto nel supporto a Kvaratskhelia. Una delle opzioni potrebbe essere Natan in quella posizione, con Ostigard o lo stesso Juan Jesus al centro insieme a Rahmani.

Natan, la Possibile Sorpresa

Juan Jesus ha Madrid è stato schierato in luogo degli infortunati Olivera e Mario Rui, il brasialiano non ha convinto.

Mazzarri potrebbe sorprendere tutti schierando Natan come terzino sinistro. Una mossa che potrebbe dare una nuova dinamica alla squadra contro un avversario difficile come l’Inter.

Con questi possibili cambiamenti, il match Napoli-Inter si preannuncia ancora più intrigante. Mazzarri sa che una buona strategia può fare la differenza in partite così importanti e sembra pronto a giocarsi le sue carte migliori.