Polemiche per il gol annullato a Rrahmani in Atalanta-Napoli: sui social circola la foto che mette in dubbio la scelta del VAR sul fuorigioco.

Non si placa la polemica per la discussa decisione del VAR di annullare il gol di Amir Rrahmani in Atalanta-Napoli per un fuorigioco millimetrico del difensore azzurro. L’episodio fa discutere perché le immagini della posizione irregolare non sono mai state trasmesse in diretta. Solo a fine gara le tv hanno mandato in onda un breve fotogramma.

Il Gol Annullato a Rrahmani: La Reazione sui Social Media

I tifosi del Napoli hanno espresso il loro disappunto sui social media, con commenti ironici e critici sulla decisione arbitrale. Alcuni frame diffusi online sembrano mostrare che Rrahmani fosse in posizione regolare, alimentando ulteriormente la discussione.

Le Voci di Gino Rivieccio e Angelo Forgione

Gino Rivieccio, noto artista partenopeo, ha condiviso su Twitter un frame che mostrerebbe il millimetrico fuorigioco di Rrahmani, commentando con amarezza l’episodio.

“L’annullamento del gol di Rrahmani per un invisibile fuori gioco mi fa pensare a tante cose. E mi fermo qui”.

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, ha invece evidenziato un fotogramma in cui sembra che sia Ederson a tenere in gioco il difensore del Napoli. Forgione ha criticato la decisione del VAR, sostenendo che le immagini siano state “censurate” e che il frame digitalizzato fosse fuorviante.

“Atalanta-Napoli, ecco il momento in cui parte il traversone di Raspadori, anzi anche un attimino dopo, e Rrahmani è tenuto evidentemente in gioco da Ederson (13), mentre il VAR ha indicato il fuorigioco semiautomatico concentrandosi sulla posizione del solo Hateboer.

PImmagini “censurate” e frame digitalizzato (fuorviante) delle posizioni di Rrahmani e Hateboer solo a vantaggio del Napoli concretizzatosi, mentre il riferimento era Ederson”.

Il Dibattito sull’Uso del VAR

Questo episodio riaccende il dibattito sull’efficacia e l’affidabilità del VAR nel calcio italiano. Mentre la tecnologia è stata introdotta per ridurre gli errori arbitrali, episodi come questo sollevano interrogativi sulla sua applicazione e trasparenza.

La partita Atalanta-Napoli lascia quindi un retrogusto amaro non solo per il risultato, ma anche per le controversie arbitrali. Questo episodio dimostra come il calcio sia uno sport in cui ogni decisione può avere un impatto significativo, sia sul campo che fuori, e come la tecnologia, seppur utile, non sia ancora infallibile.

