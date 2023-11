Classifica senza errori arbitrali XII giornata serie A: Milan salvato dal VAR

Classifica senza errori arbitrali XII giornata serie A 2023-2024. Le decisioni degli arbitri continuano a influenzare i risultati e la classifica.

Ancora una giornata negativa per gli arbitri di Rocchi. Sbagliano Orsato, ancora, e Doveri. Penalizzato anche il Frosinone. Il Milan è salvato dal VAR a Lecce. Ma da questo momento in poi gli sportivi italici si augurano che tutti i contatti che precedono una rete siano analizzati con la stessa lente d’ingrandimento utilizzata in Puglia.

Genoa – Verona 1 – 0, Orsato (Gariglio).

Non aveva entusiasmato in Napoli – Milan (X giornata), assurda espulsione di Natan, e anche stavolta Orsato riesce a farsi contestare per le sue decisioni. Manca un rigore per parte. La trattenuta ai danni di Dragusin è evidente in area scaligera come il contatto falloso fra Haps e Faraoni in area ligure. Inspiegabile il mancato intervento di Gariglio e Guida dalla sala VAR. Imbarazzanti poi le circostanze in cui l’arbitro di Schio interrompe involontariamente le azioni perché colpito dal pallone.

Monza – Torino 1 – 1, Doveri (Marini).

Manca un rigore al Torino nel finale di partita. Lazaro non cade ma il fallo subito da Gagliardini è netto.

Fiorentina – Bologna 2 – 1, Maresca (Paterna).

Manca l’espulsione di Saelemaekers per il pugno rifilato a Gonzalez. Maresca si limita solo ad ammonire il giocatore felsineo.

Inter – Frosinone 2 – 0, Dionisi (Serra).

Male Dionisi. Più che giustificate le lamentele del tecnico ciociaro Di Francesco. Un ottimo Frosinone colpito in contropiede dal gol di Dimarco e dallo sfortunato palo preso da Cheddira deve alzare bandiera bianca a Milano con l’incredibile rigore assegnato all’Inter. Altro che rigore solare fantasticato fra gli addetti alla moviola.

Nel contatto Thuram – Monterisi è evidente la furbata del giocatore interista che va a colpire Monterisi a terra. Non se ne accorge Dionisi e resta in ossequioso silenzio Serra al VAR. Un plauso è doveroso per l’ex arbitro Bergonzi che alla Domenica Sportiva parla senza mezzi termini, con le immagini, di un rigore inesistente.

Classifica senza errori arbitrali XII giornata serie A 2023-2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 31 Inter 29 -2 Juventus 29 Juventus 24 -5 Milan 23 Napoli 23 +2 Napoli 21 Atalanta 20 Atalanta 20 Bologna 20 +2 Fiorentina 20 Fiorentina 20 Bologna 18 Torino 19 +3 Roma 18 Lazio 18 +1 Lazio 17 Milan 18 -5 Monza 17 Roma 17 -1 Torino 16 Monza 16 -1 Frosinone 15 Frosinone 15 Genoa 14 Lecce 15 +1 Lecce 14 Genoa 14 Sassuolo 12 Sassuolo 12 Udinese 11 Cagliari 11 +2 Empoli 10 Empoli 11 +1 Cagliari 9 Udinese 11 Verona 8 Verona 9 +1 Salernitana 5 Salernitana 6 +1

