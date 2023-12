Zielinski-Inter, i nerazzurri fanno sul serio! I dettagli

L’Inter pronta a colpire: Super offerta a Piotr Zielinski, sfida con la Juventus per il centrocampista polacco del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Piotr Zielinski con il Napoli rimane avvolto nell’incertezza, con il contratto del centrocampista polacco in scadenza nel 2024 e le trattative con il club partenopeo ancora in corso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, al momento non sono emerse novità e il Napoli cercherà di negoziare ulteriormente con l’entourage del giocatore.

“Attualmente non ci sono novità e il polacco è in scadenza di contratto. Il Napoli proverà a trattare ancora con l’entourage del giocatore”.

Tuttavia, l’Inter sembra pronta a entrare in gioco in modo deciso, presentando un’offerta allettante per assicurarsi i servigi di Zielinski. Il club nerazzurro sarebbe disposto a proporre un contratto quadriennale dal valore di 4-4.5 milioni di euro a stagione. Questi numeri rappresentano un’offerta significativa e sono certamente in linea con gli standard salariali delle ultime sette stagioni vissute dal polacco con la maglia azzurra.

A monitorare la situazione c’è anche l’Inter, pronta ad offrire un contratto di quattro anni da 4-4.5 milioni di euro a stagione. Numeri adeguati e certamente in linea rispetto a quelli già visti nelle ultime sette stagioni vissute con la maglia azzurra. I nerazzurri però dovranno fare anche i conti con la concorrenza della Juve”,

Nonostante l’Inter mostri un forte interesse, la sfida si preannuncia ardua a causa della concorrenza della Juventus, anch’essa interessata al talentuoso centrocampista. Il quotidiano sportivo sottolinea che la cifra offerta dall’Inter è notevolmente elevata, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra non avere intenzione di pareggiare tale proposta.

La situazione rimane quindi aperta, con l’Inter che fa sul serio nel tentativo di assicurarsi Zielinski e la Juventus pronta a mettere in campo le proprie carte per contendersi il giocatore polacco.