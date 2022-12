Il Mattino – Napoli in vendita, De Laurentiis ha idee precise

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere il Napoli, il presidente della SSCN vuole tenere il timone della società partenopea.

In questi giorni si è parlato molto dell’interessi fondi Usa per il Napoli di De Laurentiis. La società ha chiuso il bilancio in rosso per il terzo anno consecutivo, ma dal punto di vista finanziario è estremamente solida. Inoltre gli introiti della Champions League e l’abbattimento degli ingaggi contribuiranno a risanare ulteriormente, soprattutto senza sotterfugi, le casse azzurre. Ecco perché il Napoli fa gola agli investitori, tanto che si è parlato pure di un fondo messicano in grado di offrire un miliardo di euro per le cessione della SSCN.

Cessione Napoli, per De Laurentiis il Napoli non è in vendita

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il Napoli non è in vendita, tranquilli. De Laurentiis non ci pensa neppure a dar via il suo club-gioiello. A nessun prezzo. Né ora e nemmeno nel futuro prossimo. Basta capire la determinazione con cui continua a lottare in Lega Calcio per smuovere le società dallo stallo degli ultimi tempi, invocando una riforma vera della serie A (riduzione a 18

o addirittura a 16 squadre), invocando la necessità di un consiglio direttivo composto dalle società big (le otto più importanti)”.

Ieri De Laurentiis ha parlato del calcio italiano, della sua crisi finanziaria, ma anche della Juventus. Il patron azzurro continua ad immaginare un calcio diverso, in cui la Lega di Serie A non sia una macchina ingolfata, ma un organismo che faccia il bene del calcio e alimenti la produttività di un settore in cui ci sono società in estrema difficoltà economica. La bufera che si è abbattuta sulla Juve, poi, di certo non fa bene all’immagine del calcio italiano che rischia di perdere ulteriormente di credibilità e che ha bisogno di una scossa importante.