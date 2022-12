Chirico giornalista juventino: “Accusate la Juve e il Napoli?”, Risponde Bargiggia

Marcello Chirico ha tirato in ballo anche il Napoli a Il Processo. Il giornalista ha ricordato che oltre al caso Juve c’è anche quello del Napoli.

Mentre sulla Juve si abbatte la bufera, c’è chi cerca di spostare l’attenzione anche su altri club. È il caso di Marcello Chirico che a Il Processo dice: “Si parla sempre di Juve, ma nessuno fa riferimento al Napoli”.

Il giornalista e tifoso juventino aggiunge: “Se non ricordo male anche Aurelio De Laurentiis ha avuto problemi con la Procura di Napoli, eppure sembra che questo nessuno lo voglia ricordare. Si continua a parlare sempre e solo della Juventus“. A questo punto è intervenuto anche Paolo Bargiggia che ha detto: “Caro Marcello, noi dobbiamo fare i giornalisti, non i tifosi. Tu sei un eccellente cronista. L’attualità ci impone di parlare della Juventus perché è il caso del momento, è sbagliato tirare in ballo altre società“.