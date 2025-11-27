27 Novembre 2025

Napoli, Gilmour valuta l’operazione: ipotesi stop di un mese e mezzo

redazione 27 Novembre 2025
Gilmour

Gilmour - fonte lapresse - napolipiu.com

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema a centrocampo. Billy Gilmour potrebbe infatti sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo tiene fermo dallo scorso 2 novembre.

Il centrocampista scozzese, classe 2001, nelle ultime settimane ha effettuato approfondimenti clinici, tra cui un consulto specialistico a Londra. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche l’operazione: in caso di via libera, i tempi di recupero stimati sarebbero di circa un mese e mezzo.

L’emergenza in mediana si allarga per Antonio Conte, che è già privo di Kevin De Bruyne e continua a monitorare le condizioni di Lobotka, da poco rientrato dopo uno stop.

