Doppio assist per Garnacho al Napoli: la verità sulla trattativa con lo United

Repubblica svela i dettagli della trattativa per l’argentino: due fattori chiave possono sbloccare l’affare. Sullo sfondo resta Adeyemi del Borussia Dortmund.

Il Napoli stringe i tempi per rinforzare l’attacco. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna è tornato a Milano per proseguire i contatti per Alejandro Garnacho, trattativa che prosegue da diverse settimane.

Due fattori potrebbero favorire la chiusura dell’operazione con il Manchester United. Il primo è legato al Chelsea: i Blues, finora, non hanno presentato offerte concrete per l’argentino. Il secondo elemento riguarda la trattativa tra lo United e il Lecce per Dorgu: un eventuale investimento da 40 milioni per l’esterno potrebbe facilitare la partenza di Garnacho.

Il club partenopeo mantiene comunque aperta la pista Adeyemi del Borussia Dortmund, anche se il via libera dei tedeschi tarda ad arrivare. La situazione dovrà sbloccarsi entro 72 ore, con lo stop al calciomercato previsto per lunedì. La cessione di Kvaratskhelia al PSG ha complicato le trattative, facendo lievitare i prezzi degli obiettivi azzurri.

“Può ancora succedere di tutto”, ha dichiarato Ruben Amorim sul futuro del ventenne talento che ha già aperto all’ipotesi Napoli.