Napoli su Garnacho, Conte spinge: “Lo voglio subito”. ADL pronto al rilancio

Il tecnico azzurro chiede l’argentino per la sfida con la Roma. De Laurentiis valuta un’offerta più alta dopo i 55 milioni già proposti al Manchester United.

La trattativa per Alejandro Garnacho entra nel vivo. Secondo quanto riporta Il Mattino, Antonio Conte avrebbe chiesto esplicitamente ad Aurelio De Laurentiis di accelerare per l’attaccante del Manchester United, individuato come ideale sostituto di Kvaratskhelia.

Il tecnico salentino ha un obiettivo preciso: avere l’argentino a disposizione già per la sfida contro la Roma. Per questo motivo l’operazione dovrebbe concludersi entro le prossime 48 ore, permettendo così al calciatore di iniziare subito a lavorare con la squadra.

Il club inglese chiede 65 milioni di euro. Il Napoli è arrivato a offrirne 55 compresi i bonus, ma De Laurentiis sarebbe disposto a un ulteriore sforzo economico, pur aspettandosi un’apertura da parte dello United sulle richieste iniziali.

In caso di fumata nera, resta viva l’alternativa Adeyemi. Gli azzurri devono però accelerare per consegnare a Conte i rinforzi richiesti, non solo in attacco ma anche in difesa.