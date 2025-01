Garnacho-Napoli, spunta l’accordo sull’ingaggio! United fissa il prezzo

Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa con l’argentino per un quinquennale da 3.5 milioni. Il Manchester chiede 65 milioni, il Napoli ne offre 55.

Il Napoli non molla la presa per Alejandro Garnacho. L’ala del Manchester United, prima scelta di Antonio Conte, resta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco azzurro. Secondo quanto rivela Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore.

L’accordo prevede un contratto di cinque anni a 3,5 milioni a stagione a scalare. Il nodo resta la richiesta dei Red Devils: nonostante un leggero ribasso delle pretese iniziali, il club inglese valuta il gioiello della propria Academy 65 milioni di euro.

Il Napoli si è spinto fino a 55 milioni bonus compresi. Manna continua i contatti con Matt Hargreaves, dirigente dello United già incontrato a Milano a inizio mese. La trattativa resta complessa per la presenza di postille e clausole, ma De Laurentiis non intende mollare il colpo.