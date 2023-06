SKY: “Napoli, Garcia vuole Lucas Tousart, scambio con Demme”

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Lucas Tousart, ex centrocampista del Lione e attualmente all’Hertha Berlino. Si parla di un possibile scambio con Diego Demme.

CALCIOMERCATO NAPOLI Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Lucas Tousart, ex centrocampista del Lione e attualmente in forza all’Hertha Berlino. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il club azzurro sarebbe molto interessato al calciatore francese, che è stato un ‘pupillo’ di Rudi Garcia ai tempi del Lione.

La trattativa, secondo le informazioni riportate dal giornalista Florian Plettenberg, potrebbe prevedere uno scambio con Diego Demme, che farebbe ritorno in Germania. Tuttavia, considerando l’età e il valore di mercato di Tousart, l’Hertha Berlino avrebbe richiesto anche un conguaglio economico.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le due società, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa accontentare tutte le parti coinvolte.

SSC Neapel, very interested in Lucas #Tousart! Rudi Garcia has a very good opinion about him. Talks and ideas about a swap deal with #Demme + additional payments.

More talks and negotiations are scheduled. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/BWyFMGqlss

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2023