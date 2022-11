Il Napoli trova l’Eintracht agli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli trova l’Eintracht ai sorteggi degli ottavi di Champions League. L’urna di Nyon è benevola per gli azzurri.



Il Napoli- Eintracht. Gli azzurri tornano a giocare un ottavo di finale di Champions League dopo l’ultima volta risalente alla stagione 2019/2020, quando fu eliminato per mano del Barcellona.

Quest’anno l’incrocio con i catalani non sarà possibile, data la loro retrocessione in Europa League. Per il resto, gli azzurri possono incrociare tutte le seconde degli altri gironi ad eccezione di Liverpool, Milan e Inter.

Si giocherà con andata spalmata tra il 14/15/21/22 febbraio e il ritorno tra 7/8/14/15 marzo. Poi, subito dopo, ci sarà un altro sorteggio, questa volta non solo per i quarti ma anche per la semifinale. Per gli azzurri è la quarta qualificazione al termine della prima fase su sette partecipazioni alla Champions League.

Il Napoli evita il Paris e pesca l’Eintracht, per l’Inter c’è il Porto di Conceiçao, il Milan contro il Tottenham di Conte.

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS: EINTRACHT- NAPOLI

Eintracht (GER) – Napoli (ITA)

L’Eintracht Frankfurt (tedesco per Concordia Francoforte), noto in lingua italiana come Eintracht Francoforte, o semplicemente Eintracht, è una società polisportiva tedesca con sede a Francoforte sul Meno, la cui sezione più conosciuta è quella calcistica, fondata l’8 marzo 1899 e militante attualmente nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco.

Ha vinto un campionato tedesco (nel 1958-1959) e cinque Coppe di Germania. A livello internazionale si è aggiudicato due Coppe UEFA/Europa League, nel 1979-1980 e nel 2021-2022, ed è giunto in finale di Coppa dei Campioni nel 1959-1960, quando fu sconfitto dal Real Madrid.

Il club, che conta 100 000 membri, comprende anche altri 17 dipartimenti sportivi. I colori sociali sono il rosso, il bianco e il nero. La squadra di calcio disputa le partite interne alla Deutsche Bank Park, già Waldstadion, stadio situato nel distretto di Sachsenhausen di Francoforte.

GLI ALTRI ABBINAMENTI

Lipsia (GER) – Man City (ING) Club Brugge (BEL) – Benfica (POR) Liverpool (ING) – Real Madrid (SPA) Milan (ITA) – Tottenham (ING) Eintracht (GER) – Napoli (ITA) Dortmund (GER) – Chelsea (ING) Inter (ITA) – Porto (POR) Paris (FRA) – Bayern (GER)