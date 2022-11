Di Canio: “Il Napoli mette paura alle rivali. Manca Kvara e ti ritrovi un Elmas così”

Di Canio dichiara che il Napoli mette paura alle rivali e poi evidenzia che Elmas ha sostituito nel migliore dei modi Kvara

Paolo Di Canio, opinionista di Sky ed ex calciatore del Napoli, è sempre più colpito dalla stagione del Napoli e dalle tante soluzioni che ha Luciano Spalletti. A SKY Calcio Show Di Canio ammette: “Manca Kvara ma poi ti ritrovi Elmas che ti fa lo stop orientato sul gol. Nel Napoli c’è la convinzione che tutti possano arrivare a certi traguardi: cambiano i giocatori, ma non i doveri e la mentalità. Il dominio azzurro ormai non è solo tecnico ma anche nella paura degli avversari, vedete la Roma che per paura dell’imbarcata non ha fatto un tiro all’Olimpico”.

Bergomi spiega la decisione di puntare su Elmas al posto dell’infortunato Kvara

Nel salotto serale di Sky Beppe Bergomi si è soffermato sulla scelta di Spalletti su Elmas contro l’Atalanta. “Quasi tutti avrebbero lanciato Raspadori al posto di Kvara, invece Spalletti ci ha visto giusto con Elmas che ha fatto spesso il quinto poiché l’Atalanta spinge da quel lato. Anche il Napoli è diventato fisico, ha messo Olivera e non Mario Rui proprio per questo motivo mettendo muscoli insieme a Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen ed i centrali”.