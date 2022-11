Sorteggio Champions League: il Napoli pesca una tedesca…

Oggi ci sarà il sorteggio Champions League per la fase degli Ottavi, per questioni di statistica il Napoli può prendere una tedesca.

I sorteggi di Champions League si terranno oggi 7 novembre a Nyon alle ore 12.00 con diretta TV e tutte le notizie in diretta su Napolipiu. Il Napoli è arrivato al primo posto nel proprio girone e per questioni di regolamento non può giocare contro una squadra già affrontata nei gironi, quindi niente Liverpool e non può giocare nemmeno contro una italiana, quindi niente Milan o Inter.

Sorteggi Champions League, le possibili avversarie del Napoli

Nonostante il Napoli sia primo nel proprio girone e quindi testa di serie, non ha evitato la possibilità di scontrarsi col PSG. In modo molto rocambolesco il PSG è arrivato secondo, dietro al Benfica per una questione di differenza reti. A questo punto i francesi sono l’avversaria più temibile per la formazione di Spalletti. Ma la statistica dice che il Napoli agli ottavi di Champions League giocherà contro una tedesca. Ci sono infatti tre club teutonici come possibili avversarie del Napoli: Borussia Dortmund, Francoforte e Lipsia. Poi c’è il Bruges come quinta possibile avversaria degli azzurri.

Algoritmo alla mano, però, il Napoli ha il 65% di possibilità di giocare contro una formazione tedesca.