Napoli, ecco Miguel Gutierrez: visite a Roma e firma fino al 2030
Il Napoli abbraccia il suo settimo rinforzo del mercato estivo. Miguel Gutierrez, 24 anni, sarà questa mattina alle 9 a Villa Stuart per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto fino al 2030 e dell’annuncio ufficiale del club. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già pronto il tweet di benvenuto, a coronamento di un’operazione definita da tempo con il Girona sulla base di 18 milioni più un bonus.
Antonio Conte attende il suo nuovo esterno sinistro, tra i migliori assistman della Liga nella passata stagione. Gutierrez, mancino naturale, è reduce da un intervento alla caviglia destra e potrà unirsi al gruppo solo da settembre. Secondo Tarantino del Corriere dello Sport, rappresenterà un’alternativa diversa rispetto a Olivera e Spinazzola: più qualità nel fraseggio e nei cross, con la capacità di entrare dentro al campo.
Attesa per Juanlu
Il mercato azzurro non si ferma qui. L’altro obiettivo prioritario è Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia classe 2002. Il Napoli, ricorda Tarantino sul Corriere dello Sport, ha offerto 17 milioni, ritenendo di aver fatto il massimo. La società spagnola insiste per inserire una percentuale sulla futura rivendita, ma il giocatore ha già un’intesa fino al 2030 con gli azzurri e ha respinto le proposte arrivate dalla Premier.
Manna era volato in Spagna a luglio per chiudere l’affare, che si è però trascinato più del previsto. Ora si è arrivati al punto decisivo: o fumata bianca entro pochi giorni o la dirigenza partenopea virerà su alternative.
Dossier Diouf
Non solo esterni. In mediana resta vivo il nome di Andy Diouf, centrocampista del Lens classe 2003 e nazionale Under 21 francese. Il Napoli, riferisce ancora il Corriere dello Sport, ha già un accordo di massima con il giocatore per un quinquennale e ha messo sul tavolo circa 20 milioni. Il club francese, però, chiede di più, mentre dalla Premier si registrano concorrenti che complicano la trattativa.
Conte lo considera un profilo ideale per aggiungere fisicità e qualità in uscita al centrocampo. Diouf, come Juanlu, è un under e non andrebbe a occupare posti in lista campionato.
Il nuovo Napoli prende forma
Con Gutierrez già in arrivo e Juanlu e Diouf in attesa di sviluppi, il Napoli sta completando la rosa per dare a Conte soluzioni tecniche e tattiche di primo livello. Come sottolinea Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, il progetto prende sempre più consistenza, tra innesti mirati e un mercato che resta ancora aperto a sorprese.