18 Agosto 2025

Napoli, ecco Miguel Gutierrez: visite a Roma e firma fino al 2030

redazione 18 Agosto 2025
Napoli, ecco Miguel Gutierrez: visite a Roma e firma fino al 2030

Il Napoli abbraccia il suo settimo rinforzo del mercato estivo. Miguel Gutierrez, 24 anni, sarà questa mattina alle 9 a Villa Stuart per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto fino al 2030 e dell’annuncio ufficiale del club. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già pronto il tweet di benvenuto, a coronamento di un’operazione definita da tempo con il Girona sulla base di 18 milioni più un bonus.

Antonio Conte attende il suo nuovo esterno sinistro, tra i migliori assistman della Liga nella passata stagione. Gutierrez, mancino naturale, è reduce da un intervento alla caviglia destra e potrà unirsi al gruppo solo da settembre. Secondo Tarantino del Corriere dello Sport, rappresenterà un’alternativa diversa rispetto a Olivera e Spinazzola: più qualità nel fraseggio e nei cross, con la capacità di entrare dentro al campo.

Attesa per Juanlu

Il mercato azzurro non si ferma qui. L’altro obiettivo prioritario è Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia classe 2002. Il Napoli, ricorda Tarantino sul Corriere dello Sport, ha offerto 17 milioni, ritenendo di aver fatto il massimo. La società spagnola insiste per inserire una percentuale sulla futura rivendita, ma il giocatore ha già un’intesa fino al 2030 con gli azzurri e ha respinto le proposte arrivate dalla Premier.

Manna era volato in Spagna a luglio per chiudere l’affare, che si è però trascinato più del previsto. Ora si è arrivati al punto decisivo: o fumata bianca entro pochi giorni o la dirigenza partenopea virerà su alternative.

Dossier Diouf

Non solo esterni. In mediana resta vivo il nome di Andy Diouf, centrocampista del Lens classe 2003 e nazionale Under 21 francese. Il Napoli, riferisce ancora il Corriere dello Sport, ha già un accordo di massima con il giocatore per un quinquennale e ha messo sul tavolo circa 20 milioni. Il club francese, però, chiede di più, mentre dalla Premier si registrano concorrenti che complicano la trattativa.

Conte lo considera un profilo ideale per aggiungere fisicità e qualità in uscita al centrocampo. Diouf, come Juanlu, è un under e non andrebbe a occupare posti in lista campionato.

Il nuovo Napoli prende forma

Con Gutierrez già in arrivo e Juanlu e Diouf in attesa di sviluppi, il Napoli sta completando la rosa per dare a Conte soluzioni tecniche e tattiche di primo livello. Come sottolinea Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, il progetto prende sempre più consistenza, tra innesti mirati e un mercato che resta ancora aperto a sorprese.

Altro

Lukaku e Conte (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli trattiene il fiato”

redazione 18 Agosto 2025
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Corriere dello Sport: “Napoli, ancora novità dal mercato”

redazione 14 Agosto 2025
Elmas: "Vincere a Napoli è unico, altro che Inter, Milan o Juve"

Corriere dello Sport: “Raspa saluta. Elmas torna”

redazione 12 Agosto 2025
Lukaku: "Napoli è amore vero, la squadra è unita. Da Drogba a Conte, vi racconto tutto"

Il Mattino: “La coppia dei sogni”

redazione 11 Agosto 2025
Manna Lapresse Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Fumata azzurra in arrivo per il settimo colpo dell’estate del Napoli”

redazione 8 Agosto 2025
Udinese-Napoli 1-3: rimonta show con Lukaku, Neres e Anguissa

Lukaku: «Conte, Martinez, Koeman e Jacobs mi hanno cambiato la vita. Napoli? È la mia rivincita»

redazione 7 Agosto 2025

Ultimissime

Aurelio-De-Laurentiis (stylo) - napolipiu

Ma quale Napoli, io voglio andare all’Inter: doccia fredda per ADL | Annullate le firme sui documenti

Lorenzo Gulotta 18 Agosto 2025
Lukaku e Conte (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli trattiene il fiato”

redazione 18 Agosto 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (2)

Fermate subito la trattativa, ha seri problemi al ginocchio | I tifosi del Napoli erano già a Capodichino

Lorenzo Gulotta 18 Agosto 2025
manna-ds.napoli-2

Napoli, ecco Miguel Gutierrez: visite a Roma e firma fino al 2030

redazione 18 Agosto 2025
174fc22377

Corriere dello Sport: “Lukaku, brivido Napoli”

redazione 18 Agosto 2025